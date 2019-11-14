Сафин поблагодарил игроков сборной России, выбравших его капитаном на ATP Cup

Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин прокомментировал своё назначение на роль капитана российской команды на ATP Cup, который состоится в январе 2020 года в Австралии.
«Спасибо ребятам, которые выбрали меня капитаном, надеюсь, мы надерём кому-нибудь задницы. Австралия для меня всегда была хороша. Люди там понимают спорт, любят его, так что там очень комфортно играть. И это отличное место для такого события, как ATP Cup. Все ребята хотят отлично начать сезон, и небольшой командный турнир в этом поможет.
Отличный выбор места и времени. Всем гарантировано по три матча, плюс две группы играют в одном городе, так что топовые игроки могут потренироваться друг с другом», – приводит слова Сафина Sports.ru.
Россия на групповом этапе ATP Cup сыграет с командами Италии, США и Норвегии. В общей сложности в турнире примут участие 24 сборные, их разбили на шесть групп по четыре команды.
В «Финал восьми» выйдут победители групп, а также две лучшие сборные из тех, кто займёт второе место в группе. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.
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