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Берреттини обыграл Тима на Итоговом турнире ATP

Берреттини обыграл Тима на Итоговом турнире ATP
Теннис / ATP 0

Маттео Берреттини одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. В матче третьего круга в группе Бьорна Борга итальянский теннисист, посеянный под восьмым номером, нанёс поражение пятой ракетке соревнований австрийцу Доминику Тиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Берреттини 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Тим отметился пятью эйсами. При этом он не допускал двойных ошибок и реализовал свой единственный брейка. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-2.

Напомним, в первом круге Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:5, а затем нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Берреттини уступил и Джоковичу — 2:6, 1:6 и Федереру — 6:7 (2:7), 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2019, четверг. 17:05 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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