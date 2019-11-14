Федерер за 5 матчей в Южной Америке заработает больше, чем за весь сезон

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заработает $ 10 млн за пять матчей в Южной Америке, сообщает Punto de Break. На следующей неделе 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проведёт выставочные встречи в Чили, Колумбии, Аргентине, Мексике и Эквадоре. За каждый из игровых дней он получит по $ 2 млн.
За 59 матчей в этом сезоне, без учёта встреч на Итоговом турнире ATP, Федерер заработал около $ 7 млн призовых.
На ATP Finals в группе Бьорна Борга Роджер сначала уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 5:7, а затем переиграл итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (7:2), 6:3. Швейцарец сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира, для этого ему необходимо обыграть серба Новака Джоковича.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Федерер в Лондоне.
- 14 ноября 2019
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
18:49
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
16:13
-
16:02
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
13:43
-
13:12
-
12:34
-
11:59
-
11:50
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:41
-
10:21
-
10:12
-
09:12
-
08:59
-
08:45
-
08:27
-
08:06
-
04:19
-
02:42
-
02:33
-
02:05
-
00:40
-
00:27
-
00:17