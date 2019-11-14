Федерер за 5 матчей в Южной Америке заработает больше, чем за весь сезон

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заработает $ 10 млн за пять матчей в Южной Америке, сообщает Punto de Break. На следующей неделе 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проведёт выставочные встречи в Чили, Колумбии, Аргентине, Мексике и Эквадоре. За каждый из игровых дней он получит по $ 2 млн.

За 59 матчей в этом сезоне, без учёта встреч на Итоговом турнире ATP, Федерер заработал около $ 7 млн призовых.

На ATP Finals в группе Бьорна Борга Роджер сначала уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 5:7, а затем переиграл итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (7:2), 6:3. Швейцарец сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира, для этого ему необходимо обыграть серба Новака Джоковича.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Федерер в Лондоне.