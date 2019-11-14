Сафин: Рублёв не выступит в составе сборной России на ATP Cup

Экс первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал назначение на роль капитана российской команды на ATP Cup, который состоится в январе 2020 года в Австралии.



«Долго ли размышлял над предложением? Вообще не размышлял. Мне это очень интересно, так почему не попробовать?! За теннисом слежу мало, только за отдельными результатами, но у меня всё равно хватает опыта, чтобы понимать происходящее на корте. Ведь это понимание растерять невозможно.



Состав? Рублёва не будет, но приедет Евгений Донской. Турнирный график каждый для себя просчитывает самостоятельно. На такие вещи я никак не влияю», — цитирует Сафина «Коммерсантъ».



Россия на групповом этапе ATP Cup сыграет с командами Италии, США и Норвегии. В общей сложности в турнире примут участие 24 сборные, их разбили на шесть групп по четыре команды.



В «Финал восьми» выйдут победители групп, а также две лучшие сборные из тех, кто займёт второе место в группе. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

На новом турнире ATP Сафин будет капитаном сборной России