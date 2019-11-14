Тони Надаль раскритиковал Медведева за жалобы во время матча с Рафаэлем

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника в матче Итогового турнира АТР с Даниилом Медведевым.



«В среду произошло примерно то, что случилось в финале US Open. Неопределённость Рафы в момент, когда матч уже был в его руках, заставила Медведева заиграть лучше и практически вернуться в игру.



Даниил действительно сложный соперник. Он заставляет бороться за каждое очко. Практически во всех компонентах игры он хорош, и это доставляет проблемы.



В третьем сете думал, что отыграть два брейка будет очень непросто, особенно на таком покрытии. Тем не менее Рафаэль в очередной раз продемонстрировал боевой дух и способность никогда не сдаваться.



В конце матча Медведев всё чаще обращался к своему боксу и жаловался. Это стоило ему матча. Люди, привыкшие жаловаться, обычно не готовы сделать серьёзное усилие в момент, когда необходимо кардинально изменить ситуацию», — цитирует Тони Tennis World USA.

Надаль: хочу извиниться перед Медведевым — мне повезло, ведь он играл лучше