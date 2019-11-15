Федерер — о победе над Джоковичем: я играл невероятно
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового чемпионата АТР. В их встрече решалась судьба второй путёвки в полуфинал турнира от группы В.
«Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, имел чёткий план на игру и грамотно реализовывал его. Так что это было определенно волшебно.
Надеюсь, эта победа станет для меня не последней на Итоговом чемпионате АТР. Впрочем, даже если и станет, то оно того стоило — я уже прекрасно выступил на турнире», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.
Напомним, первым полуфиналистом от группы В стал австриец Доминик Тим.
Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP
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