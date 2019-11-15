Джокович: Федерер был лучшим во всех аспектах и полностью заслужил победу

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал свой вылет из Итогового турнира АТР. В двух партиях он проиграл Роджеру Федереру из Швейцарии и не сумел выйти в полуфинал соревнований.



«Роджер был сегодня лучшим во всех аспектах и ​​полностью заслужил победу. Он отлично подавал, хорошо двигался, очень хорошо играл на приёме. Он всё сделал правильно», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, Джоковичу была победа на Итоговом турнире АТР — в этом случае он бы вернул себе звание первой ракетки мира по итогам 2019 года. Теперь в ранге лидера рейтинга АТР сезон завершит испанец Рафаэль Надаль.

Другим полуфиналистом ATP Finals от группы В стал теннисист из Австрии Доминик Тим.