Джокович: Федерер был лучшим во всех аспектах и полностью заслужил победу
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал свой вылет из Итогового турнира АТР. В двух партиях он проиграл Роджеру Федереру из Швейцарии и не сумел выйти в полуфинал соревнований.
«Роджер был сегодня лучшим во всех аспектах и полностью заслужил победу. Он отлично подавал, хорошо двигался, очень хорошо играл на приёме. Он всё сделал правильно», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Напомним, Джоковичу была победа на Итоговом турнире АТР — в этом случае он бы вернул себе звание первой ракетки мира по итогам 2019 года. Теперь в ранге лидера рейтинга АТР сезон завершит испанец Рафаэль Надаль.
Другим полуфиналистом ATP Finals от группы В стал теннисист из Австрии Доминик Тим.
Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP
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