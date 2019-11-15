Федерер рассказал, как ему удалось победить Джоковича на Итоговом чемпионате

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:4, 6:3.



«Перед подобными матчами есть много всего. Я долго общался с командой, пожалуй, около часа и 15 минут по поводу различных возможностей в этом матче. Они сказали, что, по их мнению, может случиться. Мы поделились ощущениями. Когда выходишь на корт, то не знаешь, сработает ли что-нибудь из этого и как всё пойдёт.



Я чувствовал, что сразу же набрал отличный ритм в игре на задней линии и подаче. Я понимал, что он окажется в опасности, если не сможет показать прекрасный теннис. Это приятное ощущение для меня, но, на самом деле, оно ничего не значит. Новак на протяжении карьеры неоднократно вынуждал меня играть плохо или вырывал победу, как на Уимблдоне.



Я понимал, что начало не будет ключевым, но станет важным. Я хорошо справлялся с подачей в первом сете. Я оказывал давление и действовал разнообразно. В одном из моментов первого сета Новак заиграл невероятно агрессивно, и это меня немного удивило.

Всё для меня сложилось удачно. Это был один из тех вечеров, когда я чётко выполнил свой план. Я получил то, что ожидал. Это приятное чувство", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Уроженец Базеля пробился в полуфинал соревнований, а Новак не сумел выйти из группы.