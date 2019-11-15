Надаль установил несколько рекордов ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам 2019 года. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович не сумел выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.



Уроженец Манакора в пятый раз завершит год на вершине рейтинга (2008, 2010, 2013, 2017, 2019). 33-летний Надаль является самым возрастным игроком, который закончит год на первой строчке (с момента введения рейтинга в 1973 году), сообщает официальный сайт тура. Кроме того, он стал первым игроком, которому удалось четыре раза вернуться на вершину рейтинга по итогам года.



Надаль — первый теннисист, который пять раз становился лучшим в рейтинге по итогам года не подряд. 11-летний промежуток между первым финишем на вершине (2008) и нынешним (2019) также является рекордом.