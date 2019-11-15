Президент ATP считает, что Надаль заслуженно завершит год на первой строчке
Президент ATP Крис Кермод поздравил испанца Рафаэля Надаля с тем, что тот в пятый раз в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира. В 2019 году уроженец Манакора выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, а также турниры в Риме и Монреале
«Рафа провёл невероятный сезон. Он полностью заслужил это достижение, которому покорилось ему уже в пятый раз в карьере. С момента введения рейтинга ATP в 1973 году, лишь 17 игрокам удалось завершить год на первой строчке. Без сомнений, это одно из самых сложных достижений в теннисе. От имени ATP я хочу поздравить Рафу и его команду», — приводит слова Кермода официальный сайт тура.
В конце октября стало известно, что Кермода на посту главы ATP сменит бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци.
Надаль установил несколько рекордов ATP
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