Джокович объяснил поражение в матче с Федерером на Итоговом чемпионате ATP

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 4:6, 3:6. Уроженец Белграда не сумел выйти в полуфинал соревнований.
«С начала и до конца матча Роджер всё делал правильно. Что касается меня, то я играл слишком нейтрально. Я не мог прочесть его подачу. Я просто провёл плохой матч.
Я проиграл так много матчей в своей жизни, что знаю, как двигаться дальше. Это не будет исключением. Я играл с Роджером 50 раз, с Надалем — 54. Каждое поражение болезненно, но когда встречаешься с главными соперниками, это придаёт дополнительный вкус победе и поражению.
В конце концов мы все профессионалы. Мне повезло на протяжении многих лет выступать на высочайшем уровне. Я приобрёл опыт, как принимать подобные вещи и двигаться дальше в надежде на следующую возможность", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
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