Медведев: я проиграл Циципасу, говорить тут не о чем

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил свою игру в матчах с греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Москвы потерпел два поражения. Циципасу он уступил со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

«С Надалем я сыграл лучше. Но всё равно я далёк от желаемого состояния. Впереди ещё один матч. Не уверен, что он будет иметь значение в борьбе за выход в полуфинал, но я постараюсь сыграть ещё лучше.

Смог бы я победить Циципаса с такой игрой, как с Надалем? Сложно сказать, потому что ты можешь сыграть восхитительно и всё равно проиграть. Думаю, шансов на победу у меня было бы больше, но это не значит, что я точно выиграл бы. Я проиграл, говорить тут не о чем", — цитирует Медведева ASAP Sports.

Сегодня, 15 ноября, Даниил сыграет с немцем Александром Зверевым.