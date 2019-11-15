Бывший тренер Федерера: игра Роджера в матче с Новаком была близка к идеальной

Пол Аннакон, экс тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил восхищение игрой бывшего подопечного в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Базеля одержал победу со счётом 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал.

«Роджер играл безошибочно. Я не верю в идеальное, но игра Федерера была максимально близка к этому. Помню, как Роджер на этой же арене провёл похожий матч с Рафой. Тогда я не думал, что он может сыграть лучше. Но ему это удалось в матче с соперником, который делает так, что корт кажется меньше. И Федерер выдержал этот уровень на протяжении двух сетов. Это было потрясающе», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.

Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев.



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