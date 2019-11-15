Бывший тренер Федерера: игра Роджера в матче с Новаком была близка к идеальной
Пол Аннакон, экс тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил восхищение игрой бывшего подопечного в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Базеля одержал победу со счётом 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал.
«Роджер играл безошибочно. Я не верю в идеальное, но игра Федерера была максимально близка к этому. Помню, как Роджер на этой же арене провёл похожий матч с Рафой. Тогда я не думал, что он может сыграть лучше. Но ему это удалось в матче с соперником, который делает так, что корт кажется меньше. И Федерер выдержал этот уровень на протяжении двух сетов. Это было потрясающе», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.
Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев.
Джокович объяснил поражение в матче с Федерером на Итоговом чемпионате ATP
Федерер: я не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича
- 15 ноября 2019
-
11:38
-
11:21
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:13
-
08:46
-
08:32
-
08:21
-
08:11
-
03:41
-
02:55
-
00:57
-
00:36
-
00:28
- 14 ноября 2019
-
23:40
-
23:33
-
23:04
-
22:35
-
22:02
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
18:49
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
16:13
-
16:02
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
13:43
-
13:12
-
12:34
Партнерский контент