Курье: сложно представить, что Федерер может играть лучше

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье прокомментировал победу швейцарца Роджера Федерера в матче с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:4, 6:3.

«Федерер использовал все свои трюки, например резаный удар с бэкхенда, удар с полулёта. Он рисковал, но допустил всего пять невынужденных ошибок против великолепной защиты Новака. На его счету 23 виннера. Сложно представить, что Федерер может играть лучше. Остаётся надеяться, что он сохранит этот уровень, так как всегда есть тревога, что после взлёта может случиться спад. Но это приятная проблема», — приводит слова Курье Tennis Channel.

Федерер, одержав две победы на групповом этапе, вышел в полуфинал.

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