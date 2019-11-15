Джокович: я недоволен тем, как закончил сезон
Сербский теннисист Новак Джокович оценил выступление в сезоне. Вчера, 14 ноября, в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне вторая ракетка мира проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.
«Я недоволен тем, как закончил сезон. Конечно, я хочу играть не так. Но нужно принять, что такие дни случаются, и двигаться дальше. Если нужно подвести итог, то я сказал бы, что это всё равно был хороший сезон. Я выиграл два турнира „Большого шлема“, пять титулов. Конечно, после такого поражения я всё ещё думаю об игре, но в целом сезон был отличным», — приводит слова Джоковича Tennis 365.
В 2019 году Новак выиграл Australian Open, Уимблдон, а также турниры в Мадриде, Токио и Париже.
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