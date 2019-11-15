Кирьос послал своих критиков

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своём «инстаграме» опубликовал обращение к людям, которые его критикуют.

«Никто не может сказать, какова твоя судьба. И по сей день есть люди, которые говорят мне, что я не могу делать и что я за человек. Да пошли вы», — написал Кирьос.

В сентябре Ник был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати. АТР также провела расследование по высказыванием Кирьоса о коррумпированности организации, однако серьёзности намерений теннисиста в данных словах усмотрено не было.

24-летний уроженец Канберры занимает 30-ю строчку в рейтинге ATP. В 2019 году он выиграл турниры в Акапулько и Вашингтоне. Всего на его счету шесть титулов на соревнованиях ATP.