Кирьос послал своих критиков

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своём «инстаграме» опубликовал обращение к людям, которые его критикуют.
«Никто не может сказать, какова твоя судьба. И по сей день есть люди, которые говорят мне, что я не могу делать и что я за человек. Да пошли вы», — написал Кирьос.
В сентябре Ник был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати. АТР также провела расследование по высказыванием Кирьоса о коррумпированности организации, однако серьёзности намерений теннисиста в данных словах усмотрено не было.
24-летний уроженец Канберры занимает 30-ю строчку в рейтинге ATP. В 2019 году он выиграл турниры в Акапулько и Вашингтоне. Всего на его счету шесть титулов на соревнованиях ATP.
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