Бывшая первая ракетка Великобритании: мне жаль Джоковича

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт выразила недовольство поведением болельщиков в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером. По её словам, вся арена поддерживала Федерера.



«Мне жаль Новака. Он великий чемпион, достигший столь многого. Что ему ещё сделать, чтобы его поддержали? Он показывал прекрасный теннис, и за это получал вежливые аплодисменты. А после его двойных ошибок зрители устраивали овации и кричали. Кажется, после этого он закрылся в себе и не смог завестись. Мне действительно грустно, ведь он выглядел потерянным. Это нелегко, когда мы говорим о 20 000 зрителей», — цитирует Крофт Metro.

Джокович потерпел поражение со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.

Джокович: я искренне восхищаюсь Федерером