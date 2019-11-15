Руседски: зрители проявили неуважение к Джоковичу

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски раскритиковал поведение болельщиков в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Думаю, они проявили неуважение к Новаку, когда хлопали после его двойных ошибок. Это перебор. Я не против, когда зрители больше поддерживают одного из игроков — это ваш выбор. Но нужно придерживаться определённого этикета.

Это действительно влезло Джоковичу в голову. Он сделал двойную ошибку, и кто-то из зрителей начал аплодировать. Тогда он допустил ещё одну двойную. Затем он проиграл свою подачу и с того момента всё время уступал в счёте. Он так и не смог прийти в себя. Иногда ему приходится слишком тяжело», — цитирует Руседски Metro.

Джокович проиграл со счётом 4:6, 3:6 и покинул турнир. Федерер вышел в полуфинал.

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