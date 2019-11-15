Пике надеется, что Надаль и Джокович сыграют на Кубке Дэвиса

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который был одним из инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, надеется, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, получившие небольшие травмы в конце сезона, сыграют за свои сборные на командном турнире.
«Волнуюсь и хочу, чтобы всё поскорее началось. Надеюсь, Надаль сможет сыграть на следующей неделе, и Джокович, несмотря на проблемы с локтем, тоже. Этот Кубок Дэвиса другой. Мы прошли долгий путь и очень хорошо поработали.
Постараюсь быть на Кубке Дэвиса в Мадриде на следующей неделе. Мадрид для меня как мой второй дом. У меня никогда не было проблем там. Люди приветствуют меня на улице, просят сфотографироваться. Соперничество с Мадридом на поле», — приводит слова Пике Tennis World USA.
В нынешнем сезоне Кубок Дэвиса впервые пройдёт в новом формате. Он будет напоминать чемпионат мира по футболу. Дебютный розыгрыш состоится в Мадриде (Испания).
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