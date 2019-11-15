Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев потерял математические шансы на выход в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания). Для сохранения шансов на выход из группы Даниилу была необходима победа Стефаноса Циципаса над Рафаэлем Надалем. Грек проиграл в трёх партиях — 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.
Интересно, что Надаль, фактически лишивший Медведева шансов на продвижение в сетке, в заключительном матче группового этапа должен болеть именно за россиянина. В том случае если победу в матче Зверев — Медведев одержит немец, Рафаэль также останется за бортом турнира.
Тремя другими полуфиналистами ATP Finals стали Стефанос Циципас, Роджер Федерер (Швейцария) и Доминик Тим (Австрия).
Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals
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