Дель Потро отказался играть выставочный матч с Федерером в Аргентине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отказался от участия в выставочном матче с Роджером Федерером, который запланирован на 20 ноября. Встреча пройдёт в столице Аргентины Буэнос-Айресе.



Как сообщает в своём «твиттере» биограф дель Потро Себастьян Торок, заменит Хуан-Мартина теннисист из Германии Александр Зверев. Он же сыграет с Федерером и 23 ноября в Мехико (Мексика) — этот матч был утверждён ранее.



Напомним, на протяжении всего сезона дель Потро восстанавливается после травмы колена, из-за которого перенёс операцию. Вероятно, аргентинец не хочет форсировать реабилитацию, рассчитывая в полном здравии подойти к Открытому чемпионату Австралии — 2020 и всему следующему сезону.