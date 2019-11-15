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Дель Потро отказался играть выставочный матч с Федерером в Аргентине

Дель Потро отказался играть выставочный матч с Федерером в Аргентине
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отказался от участия в выставочном матче с Роджером Федерером, который запланирован на 20 ноября. Встреча пройдёт в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Как сообщает в своём «твиттере» биограф дель Потро Себастьян Торок, заменит Хуан-Мартина теннисист из Германии Александр Зверев. Он же сыграет с Федерером и 23 ноября в Мехико (Мексика) — этот матч был утверждён ранее.

Напомним, на протяжении всего сезона дель Потро восстанавливается после травмы колена, из-за которого перенёс операцию. Вероятно, аргентинец не хочет форсировать реабилитацию, рассчитывая в полном здравии подойти к Открытому чемпионату Австралии — 2020 и всему следующему сезону.

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