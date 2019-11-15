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Джокович: меня мотивирует и вдохновляет Федерер

Джокович: меня мотивирует и вдохновляет Федерер
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался в адрес 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, которому он уступил в матче Итогового турнира АТР.

«Меня мотивирует то, как играет Роджер. Он показывает мне и всем окружающим, что это возможно в принципе. Восхищаюсь им и всем, что он делает на корте.

То, чего он достиг за все эти годы и то, что он продолжает делать сегодня — просто феноменально. Роджер — образец для подражания даже для меня — невзирая на то, что он является одним из главных соперников в моей карьере. Это вдохновляет», — цитирует Джоковича Daily Express.

Напомним, победа Федерера над Джоковичем оставила сербского теннисиста за бортом розыгрыша ATP Finals. Швейцарский теннисист благодаря успешному матчу пробился в полуфинал соревнований.

Джокович: Федерер был лучшим во всех аспектах и полностью заслужил победу
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