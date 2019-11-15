Надаль: не уверен, что буду смотреть матч Медведева и Зверева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, чей выход в полуфинал Итогового турнира АТР зависит о результата матча Даниила Медведева и Александра Зверева, не уверен, что будет его смотреть.
«Не уверен, буду ли я смотреть их матч. Не знаю. Единственное, в чём я уверен, это в том, что мне нужно быть готовым ко всем. Свою часть работы я выполнил и сделал это хорошо. Я счастлив победе, поэтому всё, что мне остаётся это ждать», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Напомним, сегодня Надаль добыл волевую победу над Стефаносом Циципасом из Греции и сохранил шансы на выход в 1/2 финала ATP Finals. Испанцу нужна победа немотивированного Медведева.
Даниил Медведев и Александр Зверев играют свой матч в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию их встречи.
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