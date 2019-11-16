Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР

Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания). В 1/2 соревнований пробились Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).



За выход в финал ATP Finals поборятся:



Роджер Федерер (Швейцария) — Стефанос Циципас (Греция)

Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).



Напомним, на турнире также выступал россиянин Даниил Медведев. Он стал единственным, кому не удалось выиграть



Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.



Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.