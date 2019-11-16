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Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР

Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Теннис / ATP 0

Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания). В 1/2 соревнований пробились Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).

За выход в финал ATP Finals поборятся:

Роджер Федерер (Швейцария) — Стефанос Циципас (Греция)
Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).

Напомним, на турнире также выступал россиянин Даниил Медведев. Он стал единственным, кому не удалось выиграть

Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю
Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.
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