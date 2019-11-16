Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания). В 1/2 соревнований пробились Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
За выход в финал ATP Finals поборятся:
Роджер Федерер (Швейцария) — Стефанос Циципас (Греция)
Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Напомним, на турнире также выступал россиянин Даниил Медведев. Он стал единственным, кому не удалось выиграть
Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.
Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю
Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.
- 16 ноября 2019
-
03:02
-
00:39
-
00:05
- 15 ноября 2019
-
23:55
-
23:37
-
22:54
-
22:36
-
21:54
-
20:08
-
20:06
-
18:22
-
17:01
-
16:31
-
15:22
-
14:18
-
13:57
-
12:48
-
12:00
-
11:38
-
11:21
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:13
-
08:46
-
08:32
-
08:21
-
08:11
-
03:41
-
02:55
-
00:57
-
00:36
-
00:28
- 14 ноября 2019
-
23:40
-
23:33
Партнерский контент