Циципас — после 84 матчей в сезоне: чувствую себя свежим

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Невзирая на проигрыш, Стефанос пробился в полуфинал турнира, где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.



«Моё тело в полном порядке. У меня ничего не болит и, честно говоря, я чувствую себя свежим. После столь затяжной встречи чувствую, что могу выйти на корт завтра и сыграть так же. Не вижу никаких проблем с этим», — цитирует Стефаноса официальный сайт АТР.



Действующим чемпионом ATP Finals является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.



Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals