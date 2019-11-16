Циципас — после 84 матчей в сезоне: чувствую себя свежим
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Невзирая на проигрыш, Стефанос пробился в полуфинал турнира, где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
«Моё тело в полном порядке. У меня ничего не болит и, честно говоря, я чувствую себя свежим. После столь затяжной встречи чувствую, что могу выйти на корт завтра и сыграть так же. Не вижу никаких проблем с этим», — цитирует Стефаноса официальный сайт АТР.
Действующим чемпионом ATP Finals является немецкий теннисист Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.
Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals
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