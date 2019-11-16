Надаль впервые с 2012 не вышел из группы ATP Finals с двумя победами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата АТР, выиграв два матча на групповом этапе. Такое случилось впервые за семь лет — в 2012 году аналогичным образом сложилась судьба другого испанца Давида Феррера.



Кроме того, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира синхронно не попали в 1/2 финала соревнований. Интересно, что восемь лет назад это были также Рафаэль Надаль и Новак Джокович.



Ранее определились все полуфиналисты престижных соревнований в Лондоне. Известны и пары теннисистов, которые поборятся за выход в финал турнира.



Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

Надаль установил несколько рекордов ATP