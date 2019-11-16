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Надаль впервые с 2012 не вышел из группы ATP Finals с двумя победами

Надаль впервые с 2012 не вышел из группы ATP Finals с двумя победами
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата АТР, выиграв два матча на групповом этапе. Такое случилось впервые за семь лет — в 2012 году аналогичным образом сложилась судьба другого испанца Давида Феррера.

Кроме того, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира синхронно не попали в 1/2 финала соревнований. Интересно, что восемь лет назад это были также Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Ранее определились все полуфиналисты престижных соревнований в Лондоне. Известны и пары теннисистов, которые поборятся за выход в финал турнира.

Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

Надаль установил несколько рекордов ATP
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