Медведев: у меня никогда не получалось сделать что-то с первого раза

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выступление на Итоговом турнире ATP. В группе Андре Агасси он проиграл все три матча, уступив греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6 испанцу Рафаэлю Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) и действующему победителю немцу Александру Звереву – 4:6, 6:7 (5:7).



«Всегда говорил, что опыт — ключевой фактор. На Итоговом турнире я выступал впервые, и у меня его не было. Пытаюсь вспомнить, получалось ли у меня когда-нибудь что-то в теннисе с первого раза. По-моему, никогда.

Я человек, которому нужно изучить все аспекты, прежде чем у меня начнёт что-то получаться. Надеюсь, опыт этих поражений поможет мне, если попаду на Итоговый турнир в ближайшие пару лет», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.