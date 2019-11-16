Зверев: Медведев будет ещё опаснее в следующем году

Действующий победитель Итогового турнира ATP немец Александр Зверев после победы со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в матче группы Андре Агасси с россиянином Даниилом Медведевым похвалил визави.

«Даниилу было нечего терять в этом матче. А мне требовалась только победа. Надо отдать ему должное. У него был невероятный сезон. Думаю, он будет ещё опаснее в следующем году. Мне же нужно продолжать улучшать свою игру, ведь со стадии полуфиналов всё будет только сложнее», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В полуфинале Зверев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. В другой паре встретятся швейцарец Роджер Федерер и грек Стефанос Циципас.

Медведев стал единственным теннисистом, кому не удалось добиться ни одной победы на групповом этапе.