Впервые с 2009-го все полуфиналисты Итогового турнира по разу уступили в группе

Ни один участник Итогового турнира ATP 2019 года не смог выйти в полуфинал, выиграв все матчи. Аналогичная ситуация была в 2009-м, когда россиянин Николай Давыденко, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и швед Робин Сёдерлинг закончили групповой этап с балансом побед и поражений 2-1.



Начиная с Итогового турнира 2009 года три матча в группе по пять раз выигрывали Федерер (2010, 2011, 2014, 2015, 2017) и серб Новак Джокович (2012, 2013, 2014, 2016, 2018). Трижды это удавалось сделать испанцу Рафаэлю Надалю (2010, 2013, 2015), по одному разу — британцу Энди Маррею (2016) и болгарину Григору Димитрову (2017).

За выход в финал ATP Finals 2019 поборются



Роджер Федерер (Швейцария) — Стефанос Циципас (Греция)

Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).