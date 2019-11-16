Медведев: не могу обещать, что сыграю на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что у него получилась слишком трудная концовка сезона и, возможно, он пропустит матчи Кубка Дэвиса.
«Если попаду на Итоговый турнир ещё раз, то у меня будет опыт, который, надеюсь, поможет. Например, в матче с Надалем были вещи, над которыми мне надо задуматься и которые нельзя допускать в будущем. Жизнь не закончена, впереди следующий сезон.
Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, не могу», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».
Медведев стал единственным теннисистом, кому не удалось добиться ни одной победы на групповом этапе Итогового турнира ATP.
Первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.
Сборная России сыграет в группе с Испанией и Хорватией.
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