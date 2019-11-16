Медведев: мне тяжело сейчас видеть ракетку

Теннисист Даниил Медведев отметил, что начал испытывать проблемы с чтением игры. Россиянин стал единственным участником, кому не удалось одержать ни одной победы на групповом этапе Итогового турнира ATP. Ранее Медведев на «Мастерсе» в Париже во втором круге уступил французу Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6
«В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку. Нужен какой-то отдых. Последние два турнира, в Париже и Лондоне, я перестал понимать, что происходит на корте, куда и в какие моменты нужно играть. Например, обычно я хорошо читаю подачу соперника, а вчера раз 30 не смог угадать, куда подаст Зверев. В общем, тяжело», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».
На Уимблдоне Медведев выбыл в третьем круге, уступив бельгийцу Давиду Гоффену — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. После этого россиянин на шести турнирах подряд выходил в финал. Он одержал победу на «Мастерсах» в Шанхае и Цинциннати, а также выиграл соревнования в Санкт-Петербурге. Ещё в трёх финалах — US Open, Монреаль и Вашингтон — россиянин проиграл.
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