Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: чувствую себя молодым и полным сил

Федерер: чувствую себя молодым и полным сил
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перед полуфинальным матчем на Итоговом турнире ATP с греком Стефаносом Циципасом сказал, что находится в прекрасной физической форме.

«Рад продолжать борьбу на турнире. Надеюсь, что смогу пробиться дальше, чем на турнире в прошлом году. В том сезоне я сыграл хороший полуфинальный матч с Александром Зверевым. Однако он был в фантастической форме, поэтому было очень сложно что-то сделать с этим. Сейчас чувствую себя молодым и полным сил. Наверное, из-за причёски», — приводит слова швейцарца официальный сайт ATP.

Федерер лидирует по победам в личных встречах с Циципасом — 3-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Циципас в Лондоне.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019