Федерер: чувствую себя молодым и полным сил
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перед полуфинальным матчем на Итоговом турнире ATP с греком Стефаносом Циципасом сказал, что находится в прекрасной физической форме.
«Рад продолжать борьбу на турнире. Надеюсь, что смогу пробиться дальше, чем на турнире в прошлом году. В том сезоне я сыграл хороший полуфинальный матч с Александром Зверевым. Однако он был в фантастической форме, поэтому было очень сложно что-то сделать с этим. Сейчас чувствую себя молодым и полным сил. Наверное, из-за причёски», — приводит слова швейцарца официальный сайт ATP.
Федерер лидирует по победам в личных встречах с Циципасом — 3-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Циципас в Лондоне.
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