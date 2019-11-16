Медведев не сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на Кубке Дэвиса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на капитана сборной России и главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
Четвёртая ракетка мира Медведев решил не выступать на обновлённом турнире из-за усталости. Розыгрыш Кубка Дэвиса стартует 18 ноября в Мадриде (Испания).
В итоге в состав сборной России войдут лишь три теннисиста — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.
Соперниками российской сборной на групповом этапе Кубка Дэвиса станут сборные Испании и Хорватии. В 2019 году турнир будет впервые проводиться в новом формате, напоминающем схему проведения чемпионата мира по футболу.
Медведев завершил сезон выступлением на Итоговом турнире ATP, проиграв греку Стефаносу Циципасу, испанцу Рафаэлю Надалю и немцу Александру Звереву.
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