Зверев после победы над Медведевым призвал не считать его высокомерным

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне, вспомнил собственные слова, сказанные перед заключительным матчем группового этапа. В последнем матче в группе он встречался с россиянином Даниилом Медведевым. Российскому теннисисту надо было выиграть в двух сетах, чтобы пройти дальше. Тогда Зверев заявил, что Медведев не сможет этого сделать.
«Не стоит представлять всё подобным образом. Тогда я пошутил. Теперь люди будут думать, что я какой-то высокомерный, но это не так.
Знаю, что Медведев может победить любого соперника в двух сетах. Он легко обыгралда
меня на турнире в Шанхае», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.
Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP. В полуфинале он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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