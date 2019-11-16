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Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата ATP

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. В полуфинале Циципас не испытал проблем в матче с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, завершив встречу в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Циципас сделал 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 из 4 брейк-пойнта. Его соперник 3 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал всего 1 из 12 брейков.

Соперник Циципаса по финалу турнира определится сегодня ночью. Во втором полуфинале встретятся австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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