Циципас — о выходе в финал Итогового чемпионата ATP: мечты сбываются!
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от выхода в финал Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Циципас в полуфинале в двух сетах переиграл швейцарца Роджера Федерера. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.
«Помню себя, когда был одним из тех детей, которые смотрят этот турнир. Выход в финал — это… Вы знаете, я никогда не мог себя представить человеком, который стоит здесь. Но это произошло. Мечты сбываются!» — сказал Циципас на корте после матча.
Соперник Циципаса по финалу турнира определится в ночь с 16 на 17 ноября мск. Во втором полуфинале встретятся австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Матч начнётся не раньше 23:00 мск. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата ATP
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