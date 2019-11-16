Циципас: старался доставить Федереру проблемы

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал Итогового турнира ATP. В полуфинале Циципас в двух сетах нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 6:3, 6:4.

«Мне нужно очень многому научиться у всех этих игроков, включая Роджера. Я рос, наблюдая за матчами Роджера, смотрел, как он играл на Итоговом турнире ATP, на «Уимблдоне». И я мечтал, что когда-нибудь выйду на корт и встречусь с ним. Сегодня я здесь.

Иногда в матчах, подобных сегодняшнему, удивляешься, как удаётся преодолевать все сложности, спасать брейк-пойнты. Это — психологическая борьба, горжусь, что я смог спасти столько брейк-пойнтов. Старался доставить Роджеру проблемы. Он играл хорошо, на этой неделе он был хорош», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.