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Берреттини: всегда найду силы, чтобы сыграть за свою страну на Кубке Дэвиса

Берреттини: всегда найду силы, чтобы сыграть за свою страну на Кубке Дэвиса
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса. В 2019 году турнир будет впервые проходить по новому формату. Сборная Италии попала в группу G, соперниками итальянцев станут американцы и канадцы. В плей-офф выйдут победитель группы, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Розыгрыш Кубок Дэвиса стартует 18 ноября в Мадриде (Испания).

«Никогда не участвовал в таких турнирах. Да, я играл на Кубке Дэвиса, но он был другим. Думаю, будет весело и интересно. Посмотрим, как всё сложится.

Группы стали немного другими, появился новый формат, всё может произойти. И вообще, выступление за свою страну уже даёт другие ощущения. По крайней мере, в моём случае.

Мне кажется, можно найти дополнительные силы. Даже когда чувствуешь усталость, как я, всегда находишь силы, чтобы сыграть за страну в таких матчах», — цитирует Берреттини Tennis World USA.

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