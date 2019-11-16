Федерер: я испробовал всё в матче с Циципасом!

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что у него не заладилась игра в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Федерер в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).
«Если честно, я испробовал всё! Пытался перебрасывать мяч, пытался оставаться сзади и наносить мощные удары, выходить к сетке. Пытался действовать агрессивно, но с Циципасом это сложно. Он сам играет предельно агрессивно.
Я хотел вынудить его ошибаться, попадать мячом прямо в него. Не знаю, наверное, у него хорошая психологическая устойчивость. Он очень устойчив в психологическом плане. Жаль, я не смог сыграть лучше. Когда начал возвращаться в игру, сам упустил шанс», — цитирует Федерера Ubitennis.
В финале Итогового чемпионата ATP Циципас сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).
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