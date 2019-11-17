Федерер: мы не становимся моложе, у молодых теннисистов теперь всё больше шансов

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер, комментируя поражение в полуфинале Итогового чемпионата ATP в матче с греком Стефаносом Циципасом (3:6, 4:6), ответил на вопрос о прогрессе молодых теннисистов.

«Я смотрю на список тех, кто завершал сезон первой ракеткой мира. Все эти годы ими были мы, это просто невероятно! Но мы не становимся моложе, теперь у молодых теннисистов появляется всё больше шансов. Но причиной этого является не то, что мы становимся хуже, а то, что они прогрессируют. Я так считаю», — цитирует Федерера Ubitennis.

На Итоговом турнире ATP лишь Федереру из игроков, возраст которых превышает 30 лет, удалось выйти в полуфинал. Также в плей-офф пробились Доминик Тим, Александр Зверев и Циципас.