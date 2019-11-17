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Зверев: я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное

Зверев: я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 3:6.

«Доминик очень хорошо играл на задней линии, а я плохо играл на приёме. У меня не получилось оказывать на него давление, возвращая мяч. Во второй партии я тоже играл не в лучший теннис. В любом случае нужно отдать должное Доминику», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

Напомним, Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 6:3.

В решающем матче текущего розыгрыша соревнований Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее теннисисты встречались шесть раз — на счету Тима четыре победы.

Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового чемпионата ATP
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