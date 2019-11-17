Циципас: важно, что я не сломался под давлением

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от выхода в финал Итогового турнира ATP. В полуфинале он обыграл швейцарца Роджеру Федереру со счётом 6:3, 6:4.

«Очень рад, что играл хорошо и оставался спокойным. Это прекрасный момент не только для меня, но и для моей страны. Горжусь тем, как играл с Федерером и действовал в ключевые отрезки встречи. Важно, что я не сломался под давлением, был очень спокоен и зрел в решениях.

Слышал, как болельщики поддерживали меня на трибунах. Они скандировали на греческом. Это очень важно для популяризации спорта в моей стране. Рад, что эти люди смогли добраться сюда. Надеюсь, подобное будет происходить чаще. Это делает атмосферу для меня более домашней.

В некотором смысле Итоговый чемпионат похож на турнир «Большого шлема». Каждый, кто увлекается теннисом, знает про него. Для меня это новый старт, и я рад быть здесь в финале. Мне действительно немного трудно сейчас, так как ставки очень высоки», — приводит слова Циципаса сайт ATP.