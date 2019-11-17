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Тим вспомнил, как Циципас помогал ему на Итоговом турнире в 2016 году

Тим вспомнил, как Циципас помогал ему на Итоговом турнире в 2016 году
Теннис / ATP 0

Финалисты Итогового чемпионата ATP Доминик Тим и Стефанос Циципас уже встречались на этих соревнованиях. В 2016 году 18-летний грек помогал австрийцу во время тренировок.

«Ещё немного — и я сыграю со всеми лучшими игроками на Итоговом турнире», — отмечал тогда Циципас.

Фото доступно на странице ATP в «Твиттере».

«Заметил в нём большой потенциал. Уже через два года он дорос до уровня топ-15, а сейчас превратился в игрока высочайшего класса. Это удивительная история для нас обоих. Мы и думать не могли, что всего через три года встретимся в финале. Он очень хороший человек и действительно этого заслуживает. У Стефаноса весьма привлекательный стиль игры, за ним интересно наблюдать со стороны.

Мы с ним прекрасно проводим время вне соревнований. Но стоит нам вступить на корт, то на два-три часа наша дружба исчезает», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.

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