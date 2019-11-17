Зверев: думаю, в следующем году мир увидит нового чемпиона «Большого шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился прогнозом на выступление молодых теннисистов в 2020 году.



«Думаю, в следующем году мир увидит нового чемпиона «Большого шлема». Посмотрим, кто это будет, ведь каждый из молодых парней показывает невероятный теннис.



Возможно, мэйджор сумеет выиграть Медведев, а может, Циципас или Тим. Надеюсь, я тоже вхожу в число претендентов. Посмотрим, как будет, но мне кажется, что для молодых парней сезон выдастся захватывающим», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Лучшим результатом Зверева на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019). На других мэйджорах 22-летний немец не заходил далее четвёртого раунда.