Тим — о выходе в финал Итогового: это просто что-то нереальное, мечта!
Австриец Доминик Тим прокомментировал выход в финал Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он обыграл действующего чемпиона Александра Зверева — 7:5, 6:3.
«Сбылась моя огромная мечта. Это один из лучших турниров всего сезона, один из самых престижных турниров в году, и я сыграю в финале. Это просто что-то нереальное. Обыграть действующего чемпиона, отличного теннисиста — такие вещи всегда являются большим достижением, поэтому я очень счастлив.
Сегодня мне удалось оформить по брейку в каждом из сетов, и это стало ключом к победе», — цитирует Тима официальный сайт АТР.
В решающем матче соревнований Доминик встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Ранее теннисисты встречались шесть раз. На счету Тима четыре победы.
Зверев: я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное
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