Тарпищев: без Медведева победа в Кубке Дэвиса — несбыточная мечта

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что мужской национальной команде будет сложно бороться за победу в Кубке Дэвиса без Даниила Медведева.
«В этом году мы собирались претендовать на победу в турнире. У нас тяжёлая группа, но при наличии трёх человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провёл в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл. Это не могло не сказаться.
Вчера достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: «Я пустой». В таком состоянии маловероятно, что он принесёт пользу команде. Все ребята в этом году были заряжены, хотели играть в Кубке Дэвиса. У нас очень хороший коллектив, дружный. Поразительно, когда есть сразу три лидера. Они прекрасно ладят, стараются вместе играть одни и те же соревнования, всё время тренируются. Так что любой негатив отпадает. Все душа в душу.
Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Безболезненно такое не проходит. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом.
Вот нам играть с хорватами, а у Хачанова и Рублёва отрицательный баланс с Борной Чоричем. Если бы у нас был Медведев в этом матче, нам было бы легче тасовать состав. Теперь ясно, что Карен и Андрей будут играть все матчи, а это дополнительная нагрузка. К тому же есть удобные и неудобные противники. Это наши, тренерские мульки. Так вот вариаций было бы гораздо больше», — приводит слова Тарпищева «Спорт уик-энд».
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