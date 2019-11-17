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Зверев планирует сделать операцию на глазах

Зверев планирует сделать операцию на глазах
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как планирует провести отпуск после завершения Итогового чемпионата ATP. Он отметил, что задумывался об операции на глазах.

«В этом году отпуск продлится всего шесть дней. Это всё, что могу себе позволить. Мне ещё предстоит отправиться в Южную Америку, где мы сыграем пять выставочных матчей с Роджером Федерером. Безусловно, мы не планируем тренироваться по нескольку часов в день. Но нужно будет совершать постоянные перелёты из страны в страну. Это будет непросто, но весьма захватывающе. После турне немного отдохну, а затем отправлюсь в Нью-Йорк, где, возможно, сделаю небольшую операцию на глазах», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

На Итоговом чемпионате АТР Зверев в полуфинале уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 3:6.

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