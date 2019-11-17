Зверев: не думал, что буду так высоко в рейтинге под конец года
Немецкий теннисист Александр Зверев оценил свои выступления в 2019 году.
«Просто невероятно завершить год седьмой ракеткой мира, невзирая на всё случившееся. Не думал, что буду так высоко. С этой точки зрения сезон можно оценить положительно.
Тем не менее в ходе года часто испытывал разочарование. Хотелось выигрывать больше матчей, лучше играть на крупных турнирах, завоёвывать трофеи.
После US Open стал играть значительно лучше. Надеюсь, смогу сохранить такую форму и на следующий сезон, посмотрим», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
В завершающемся сезоне на счету 22-летнего Зверева 47 побед в 73 матчах и один завоёванный трофей — немец праздновал победу на грунтовом турнире в Женеве (Швейцария).
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