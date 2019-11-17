Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев: не думал, что буду так высоко в рейтинге под конец года

Зверев: не думал, что буду так высоко в рейтинге под конец года
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил свои выступления в 2019 году.

«Просто невероятно завершить год седьмой ракеткой мира, невзирая на всё случившееся. Не думал, что буду так высоко. С этой точки зрения сезон можно оценить положительно.

Тем не менее в ходе года часто испытывал разочарование. Хотелось выигрывать больше матчей, лучше играть на крупных турнирах, завоёвывать трофеи.

После US Open стал играть значительно лучше. Надеюсь, смогу сохранить такую форму и на следующий сезон, посмотрим», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

В завершающемся сезоне на счету 22-летнего Зверева 47 побед в 73 матчах и один завоёванный трофей — немец праздновал победу на грунтовом турнире в Женеве (Швейцария).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019