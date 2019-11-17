Тарпищев: Надаль приехал на Кубок Дэвиса, но выглядит осунувшимся

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что первая ракетка мира испанец Рафаль Надаль выглядит слишком уставшим перед стартом Кубка Дэвиса.

«Как раз был командный приём. У нас с Надалем, как и с Джоковичем, дружеские отношения. Он сам подошёл к нашему столу, я его поздравил с первым местом в сезоне, ребята тоже. Во всяком случае, Надаль приехал. Думаю, что тренировка в воскресенье покажет, может он играть или нет. Он тоже выглядит осунувшимся. Но ведь Надаль волевой, на первом месте закончил год, а положительные эмоции работают на восстановление в плюс. Но заметно, что степень усталости у него большая», — приводит слова Тарпищева «Спорт уик-энд».

Первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.



Сборная России сыграет в группе с Испанией и Хорватией.