Циципас: надеюсь, у меня появится своя армия болельщиков, как у Федерера

Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил надежду, что однажды у него появится такая же армия болельщиков, как у швейцарца Роджера Федерера.
«Надеюсь, зрителям нравится моя игра. Думаю, я многое могу предложить теннису. Очень бы хотелось, чтобы однажды у меня появился свой фанклуб, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Роджера, потому что у него настоящая армия. Мне нужна такая же.
Я хочу чувствовать связь с людьми, хочу быть известным как хороший теннисист, потому что именно это любят. Они хотят видеть хорошие личности в теннисе», — приводит слова Циципаса New York Times.
Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором Циципас сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Начало запланировано на 21:00 мск. По личным встречам впереди Тим — 4:2.
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